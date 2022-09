Tubarão busca nova vitória em São Januário contra o invicto Vasco

O confronto com o Vasco na quinta-feira (29) é fundamental para as pretensões do Londrina na reta final da Série B. Em caso de vitória, o Tubarão vai igualar a pontuação do time carioca - a diferença hoje é de três pontos, 48 a 45 - e seguirá firme por uma vaga no G4. Uma derrota, no entanto, fará com que o LEC se distancie do rival e corra o risco de perder a quinta colocação.

Para se reabilitar no Brasileiro, o Alviceleste aposta no seu retrospecto como visitante na competição. O Londrina tem a segunda melhor campanha longe do estádio do Café e no returno somou mais pontos fora do que em sua casa. No aproveitamento geral, o LEC somou 40% dos pontos como visitante. São cinco vitórias, três empates e sete derrotas. O melhor visitante é o líder Cruzeiro, que somou 24 pontos, com um aproveitamento de 53%.





O desempenho do Londrina fora de casa melhorou no segundo turno. Dos 19 pontos conquistados na segunda metade do campeonato, 11 foram como visitante e oito no estádio do Café. Nas seis partidas do returno fora de casa, o Tubarão perdeu apenas um jogo - 1 a 0 para o Operário, em Ponta Grossa. Foram ainda três vitórias e dois empates.







"O nosso desempenho fora melhorou e isso tem sido importante. Vamos preparar um time forte e competitivo para fazermos um grande jogo em São Januário", frisou o técnico Adilson Batista, após a derrota para a Ponte Preta.





