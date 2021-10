Tubarão domina partida contra o Cascavel, mas cede ao empate nos acréscimos

O Londrina perdeu a chance de sair na frente na final do Campeonato Paranaense ao empatar em 1 a 1 com o FC Cascavel, na tarde desta quarta-feira (6), no estádio do Café.

O Tubarão vencia até os 49 minutos do segundo tempo e agora a decisão vai para o estádio Olímpico, onde acontece o jogo da volta na quarta-feira (13).

Quem vencer fica com o título e um novo empate, o campeão sairá nos pênaltis.





O Londrina dominou as ações no primeiro tempo e chegou ao gol aos 13 minutos. Arrancada de Salatiel pelo lado direito, fez o passe para Luiz Henrique, que cruzou para Victor Daniel.

O atacante finalizou duas vezes para abrir o placar. O próprio Vitinho teve a chance para aumentar. Aos 30 minutos, acertou um belo chute da intermediária e o goleiro Ricardo salvou.



Confirma como foi o embate e a ficha técnica na FOLHA