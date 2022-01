Tubarão perde em São Bernardo do Campo e dá adeus à Copinha

Terminou nesta quinta-feira (13), na segunda fase, a trajetória do Londrina na Copa São Paulo de Juniores. Após liderar o grupo 22, com direito a goleada nos donos da casa, o Tubarãozinho não repetiu as atuações anteriores e foi eliminado no mata-mata ao perder por 1 a 0 para o São Caetano, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo.

O gol da queda prematura do time de Edinho surgiu aos 39 minutos do segundo tempo, quando o atacante Nei Bahia aproveitou cruzamento de Wallace pela direita na segunda trave e com um toque de primeira deslocou o goleiro Neneca.



