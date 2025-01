Último jogo salva, mas Flamengo tem fracasso de público em tour 'herdado'

O Flamengo teve média de 11.295 torcedores no tour que fez pelo Nordeste neste início de Campeonato Carioca. Apesar de a última partida ter enchido em São Luís, não foi esse o cenário visto nos outros três jogos. Foi o segundo ano seguido da equipe alternativa atuando fora do Rio de Janeiro. As razões para os números envolvem, claro, a utilização dos reservas, mas principalmente os preços altos.





O QUE ACONTECEU





A partida diante do Bangu foi o ponto fora da curva, tanto no público quanto no resultado. Foram 33.077 torcedores presentes e uma renda de mais de R$ 3 milhões na goleada por 5 a 0 - única vitória do período. Antes disso, a média era de 4.034 pessoas.





Os jogos fora do Rio foram "herdados" pela nova gestão após serem negociados pela antiga diretoria do Flamengo. Ainda na gestão Rodolfo Landim, o clube fez o acordo para vender as partidas. Nesse tipo de operação, as duas equipes recebem um valor fechado pelo confronto.





Os preços dos ingressos são definidos pela empresa que compra o jogo. A nova gestão, liderada por Bap, não aprovou os moldes dessa negociação, mas já não havia muito o que fazer. Internamente, entende-se que essa experiência afeta a relação do Fla com a torcida, que pode entender os altos valores como uma demanda do próprio clube. Além de causar prejuízo eventualmente.





O Fla também não deu muita atenção às partidas. O time é formado completamente por atletas da base ou que estão fora dos planos, e a comissão é a do sub-20. Entre os dirigentes, Luiz Carlos viajou com o grupo, mas José Boto não foi.





O Flamengo recebeu R$ 640 mil por jogo nessas quatro rodadas no Nordeste. Ou seja, R$ 1,9 milhão no total. Cada adversário arrecadou R$ 200 mil ao enfrentar o rubro-negro.





Em 2024, o Flamengo enfrentou Nova Iguaçu e Portuguesa fora do Rio. O primeiro jogo, em João Pessoa, teve ingressos entre R$ 80 a R$ 400 e sem nomes de muito peso. Entre os que estão no profissional, jogaram Matheus Cunha, Lorran e Evertton Araújo. O segundo, na Arena das Dunas, custou de R$ 50 a R$ 250. Jogadores mais experientes como Thiago Maia, Pablo e Matheuzinho entraram em campo pois estavam negociando as saídas.





Com relação à arrecadação, os estádios ficaram praticamente lotados. No Almeidão, foram 16.428 ingressos vendidos, enquanto na Arena das Dunas foram 25.211 ingressos comercializados. Nessas ocasiões, o clube levou para casa R$ 250 mil por cada partida.





COMO FORAM OS JOGOS DESTE ANO NO NORDESTE





O Flamengo estreou na Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe, para 3.793 torcedores presentes. A renda bruta do jogo, que terminou em derrota por 2 a 1 para o Boavista, foi de R$ 348.600,00.





Na segunda rodada, o público foi de 3.614 presentes no Estádio Amigão, em Campina Grande. No empate com o Madureira por 1 a 1, a renda ficou em R$ 292.980,00.





A terceira rodada levou 4.696 torcedores presentes. A derrota por 2 a 1 para o Nova Iguaçu aconteceu no Castelão, em São Luís, no Maranhão. A renda foi de R$ 190.210.





Para fechar, o Flamengo voltou a jogar no Castelão: 33.077 torcedores e renda de mais de R$ 3 milhões na goleada por 5 a 0 contra o Bangu.





VALOR DOS INGRESSOS





Em Aracaju, os ingressos variaram entre R$ 150 e R$ 500 entre inteira e meia. Em Campina Grande, os valores foram de R$ 70 na meia-entrada mais barata até R$ 380.





No primeiro jogo em São Luís, os valores foram de R$ 60 a R$ 240. No segundo, o preço variou entre R$ 90 e R$ 440.





RESERVAS, ENFIM, VENCEM





O resultado no último jogo do tour dá um certo alívio ao time reserva do Flamengo. A equipe, que teve duas derrotas e um empate nas primeiras três rodadas, tirou um peso das costas ao vencer o lanterna Bangu.





Agora, os jogadores retornam ao Rio de Janeiro e vão entender quem será integrado ao time principal de Filipe Luís. O Flamengo tem treinos nesta quinta e sexta-feira antes de viajar para Brasília, onde enfrenta o Volta Redonda no sábado.





Entre os jogadores experientes, Cleiton e Dyogo Alves saem dando bons recados. Jovens e ainda buscando espaço na equipe principal, eles foram bem e o zagueiro até foi chamado para a pré-temporada já na reta final. Lorran teve atuações muito apagadas, enquanto Carlinhos até fez gols, mas não apareceu tanto.