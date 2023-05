Um a cada quatro cartões no Brasileiro é por reclamação contra árbitros

Um a cada quatro cartões aplicados no Campeonato Brasileiro 2023 é por reclamação. Essa é a média aproximada após três rodadas da competição, em uma temporada na qual a arbitragem aperta o cerco contra protestos de jogadores e comissões técnicas.







Considerando amarelos e vermelhos, 26,2% dos cartões aplicados até agora foram por reclamação.

Número é ligeiramente superior ao mesmo período da edição de 2022, quando 25,1% dos cartões registrados nas súmulas foram por reclamação após três rodadas.

Em números absolutos, os árbitros da Série A já mostraram a mais cinco cartões amarelos e um vermelho, na comparação com as três rodadas iniciais do ano passado.