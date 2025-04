Um anos após anúncio no Palmeiras, Felipe Anderson reconhece que 'demorou mais' para se adaptar

Felipe Anderson está prestes a completar um ano no desde que foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras, em 15 de abril de 2024. O meia, cujo contrato só começou de fato em julho, sofreu para se adaptar e só recentemente voltou a apresentar um pouco do futebol que o consagrou no futebol europeu, especialmente na Lazio.





O QUE ACONTECEU





"Tem jogadores que chegam e encaixam muito rápido no estilo do jogo, eu demorei um pouquinho mais, mas como sempre fiz na minha carreira, em todos os lugares que cheguei, eu abaixei a cabeça, treinei, trabalhei e me coloquei à disposição para jogar em qualquer posição que o clube precisar", disse Felipe Anderson, em entrevista na zona mista após vitória sobre o Cerro Porteño





Desde a sua estreia contra o Botafogo no Brasileirão do ano passado, Felipe Anderson acumula 33 jogos com a camisa alviverde e apenas cinco participações em gols, sendo duas bolas na rede (nas goleadas de 5 a 0 sobre Cuiabá e Criciúma, no Brasileirão 2024) e três assistências. Pouco para quem chegou com status de 'grande contratação' após 11 temporadas no futebol europeu.





O meia ainda não foi às redes em 2025, mas voltou a jogar melhor e ganhar pontos com a torcida. Após dar assistência para o gol da vitória sobre o Cerro Porteño, foi elogiado por Abel Ferreira, que chegou até a reconhecer culpa pelo baixo rendimento do jogador, que, por sua vez, retribuiu a confiança reforçando que está à disposição para atual em qualquer posição.





"Sabemos que o futebol moderno nesta sexta-feira (11) exige que o atleta seja bem preparado fisicamente e disposto a aprender outras posições. Existem muitos jogos e precisamos nos adaptar muitas vezes, então é isso que faço, isso que vou fazer para sempre na minha carreira, até o último dia, e estou à disposição do mister, ele sabe que pode contar comigo em qualquer posição."





O LUGAR DE FELIPE ANDERSON EM CAMPO





Felipe Anderson ganhou pontos com a torcida na vitória de 1 a 0 contra o Cerro Porteño e convenceu Abel Ferreira de que o seu lugar no campo é no lado direito. Abel Ferreira confirmou após a partida que enfim encontrou a posição de Felipe Anderson, e ressaltou que ele é um dos atletas que mais foi prejudicado entre os que se lesionaram no início da temporada.





"Acho mesmo que aquela posição dele nos pode dar mais, é bom para ele, para os torcedores passarem algum carinho para ele. Jogamos juntos. Sei da exigência deles, nesta sexta-feira (11) estava o Jesus aqui e disse: 'mesmo depois de tudo o que vocês ganharam, eles não facilitam'. Os nossos jogadores sabem disso. É bom vê-lo mais dinâmico, feliz", disse o técnico alviverde em entrevista coletiva.





Felipe Anderson agora briga por vaga como titular para o clássico deste sábado (12). O Palmeiras enfrenta o Corinthians na Arena Barueri a partir das 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão.