Vasco anuncia contratação do técnico Fabio Carille para 2025

O Vasco anunciou a contratação do técnico Fabio Carille na noite desta quinta-feira (19).



Fabio Carille assinou por um ano com o Vasco. O treinador chega para ocupar a vaga deixada por Rafael Paiva, demitido na reta final do Brasileirão. Felipe comandou o clube nas rodadas finais.

A conversa entre Vasco e Carille foi rápida. As partes iniciaram os contatos nesta quinta e fecharam o acordo na parte da tarde. A data de apresentação do treinador será divulgada posteriormente.



Carille estava livre no mercado. O treinador deixou o Santos após a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tinha renovação automática, mas as partes decidiram romper o vínculo.

O Vasco encontrou problemas para assinar com um treinador antes de Carille. A equipe carioca conversou com Renato Gaúcho, Luís Castro, António Oliveira e Pedro Caixinha, mas não chegou a acordo com nenhum deles.



O Vasco será o quarto time brasileiro comandado por Carille. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, ele teve duas passagens pelo Santos e uma pelo Athletico. Além disso, treinou o Al-Wehda e o Al-Ittihad, na Arábia Saudita, e o V-Varen Nagasaki, do Japão.

VEJA A NOTA DO VASCO



"O Vasco da Gama informa que acertou a contratação de Fábio Carille para o cargo de treinador da equipe para a temporada 2025.

Fábio Luiz Carille de Araújo tem 51 anos e conta com passagens por Corinthians e Santos. No exterior, também comandou o Al-Wehda (KSA), o Al-Ittihad FC (KSA) e o V-Varen Nagasaki (JAP).



O técnico conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e também foi campeão paulista em 2017, 2018 e 2019.



A data de apresentação oficial do novo treinador será divulgada em breve."