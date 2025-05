Veja classificação do Campeonato Paulista geral e qual o cenário do seu time na tabela

A fase de grupos do Campeonato Paulista já está na reta final, e os 16 times do torneio voltam suas atenções para diferentes objetivos nas últimas cinco rodadas desta etapa. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, enquanto os dois protagonistas das piores campanhas na tabela geral caem para a Série A2.

A fase de grupos do Campeonato Paulista já está na reta final, e os 16 times do torneio voltam suas atenções para diferentes objetivos nas últimas cinco rodadas desta etapa. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, enquanto os dois protagonistas das piores campanhas na tabela geral caem para a Série A2.

Tá acabando...





O Corinthians, presente no Grupo A, lidera a classificação geral do Paulista. Virtualmente garantido nas quartas de final, a equipe de Ramón Díaz soma 19 pontos e tem um jogo a mais em relação aos adversários mais próximos. O Mirassol, que detém a terceira melhor campanha geral, deve ser o adversário alvinegro na eliminatória. Na parte inferior, Inter de Limeira e Botafogo-SP lutam contra a queda.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Grupo B, do Santos, é de longe o mais embolado -e nivelado por baixo. O Peixe é o vice-líder da chave com oito pontos, dois atrás do líder Guarani -e só dois à frente da Portuguesa. O lanterna Red Bull Bragantino, com cinco, briga tanto pela classificação quanto contra o rebaixamento.





O São Paulo mantém certa tranquilidade no Grupo C. O Tricolor fez apenas seis partidas e já registra 13 pontos, três a mais em relação ao Novorizontino, que já entrou em campo oito vezes. O Noroeste surge na sequência, e o lanterna Água Santa precisa reagir para sonhar com a vaga.

Publicidade





Por fim, o Grupo D é o que reúne o maior número de pontos somados, com três times acirrando a batalha por duas vagas nas quartas de final. O São Bernardo está no topo com 16 pontos, e Palmeiras e Ponte Preta aparecem na sequência com 12 pontos cada -o alviverde leva vantagem pelo saldo de gols. O Velo Clube, por sua vez, só venceu um duelo e ligou o alerta para não cair.