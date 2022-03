Veja quem já está classificado e quem foi rebaixado no Campeonato Paulista

A primeira fase do Campeonato Paulista 2022 chega a sua reta final, e alguns times já cumpriram seu primeiro objetivo, que é carimbar uma vaga para as quartas de final da competição. Por outro lado, tem equipe que começou tão mal o torneio que já tem de se conformar em disputar a segunda divisão do Estado na próxima temporada.

O primeiro time a se classificar para a fase de mata-mata do Paulista foi o Corinthians, líder do grupo A com 17 pontos em nove jogos, sete pontos a mais que o Água Santa, que soma dez e já tem dez partidas, podendo, portanto, chegar apenas a 16.

Depois do Timão, neste domingo (6) foi a vez de o Red Bull Bragantino confirmar a sua vaga. O time de Bragança Paulista fez 2 a 0 no Botafogo de Ribeirão Preto, chegou aos 19 pontos no grupo D e abriu nove em relação ao Santos, que soma dez e só pode alcançar o líder no número de pontos, mas não no número de vitórias, primeiro critério de desempate da competição.





Já na briga pelo rebaixamento, o Novorizontino é o único até aqui confirmado na segunda divisão do ano que vem. Com apenas três pontos somados em dez jogos, ele só poderia alcançar a Ponte Preta, penúltima colocada na classificação geral com oito pontos.