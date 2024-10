Vini Jr entra no top 10 de jogadores mais bem pagos; Neymar segue em 3º

O Brasil agora conta com dois representantes no ranking de jogadores de futebol mais bem pagos do mundo.







Vini Jr é a única novidade na lista da Forbes, estreando em sétimo. O atacante do Real Madrid recebe por ano cerca de R$ 312 milhões (55 milhões de dólares), entre salários e patrocínios.





"Vinícius se tornou uma figura extremamente comercializável, imensamente popular na América Latina. O brasileiro tem 11 contratos com marcas - incluindo PlayStation, Pepsi e xampu Clear da Sony - complementando um contrato que o vincula ao Real até 2027", afirma a revista Forbes.





O top 3 segue o mesmo, com Cristiano Ronaldo disparado em primeiro, seguido por Messi e Neymar. O astro português ganha R$ 1,62 bilhão (285 milhões de dólares) anualmente, sendo R$ 1,25 bilhão apenas do Al-Nassr. Já os rendimentos do argentino são de R$ 766 milhões anuais, e os do brasileiro, de R$ 624 milhões.





Messi, por sua vez, é quem mais recebe por contratos fora de campo. Ele ganha R$ 425,6 milhões por contratos de patrocínio e de publicidade, ficando na frente de CR7.





Quem saiu para a entrada de Vini na lista foi o atacante inglês Harry Kane. Além dessa, outra mudança foi a inversão de posições entre Mbappé e Benzema, que virou o quarto no ranking de jogadores mais bem pagos. O atacante agora recebe menos no Real Madrid do que era pago pelo PSG e foi ultrapassado pelo compatriota francês.





TOP 10 JOGADORES MAIS BEM PAGOS DO MUNDO





1 - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): R$ 1,62 bilhão (285 milhões de dólares)

2 - Messi (Inter Miami): R$ 766 milhões (135 milhões de dólares)

3 - Neymar (Al-Hilal): R$ 624 milhões (110 milhões de dólares)

4 - Benzema (Al-Ittihad): 590 milhões (104 milhões de dólares)

5 - Mbappé (Real Madrid): R$ 510,7 milhões (90 milhões de dólares)

6 - Haaland (Manchester City): R$ 340,4 milhões (60 milhões de dólares)

7 - Vini Jr (Real Madrid): R$ 312 milhões (55 milhões de dólares)

8 - Salah (Liverpool): R$ 300 milhões (53 milhões de dólares)

9 - Sadio Mané (Al-Nassr): R$ 295 milhões (52 milhões de dólares)

10 - De Bruyne (Manchester City): R$ 221,3 milhões (39 milhões de dólares)