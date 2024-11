Vinicius Jr vira 'máquina de gerar gols' do Real e lidera ranking europeu

Dudu segue pessimista mesmo com clamor da torcida por vaga no Palmeiras

As últimas atuações de Dudu e a torcida do Palmeiras pressionam o técnico Abel Ferreira para uma volta do camisa 7 ao time titular. Isso já pode acontecer na próxima rodada do Brasileirão, mas existe um certo pessimismo do lado do jogador.