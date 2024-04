Vinicius Junior é alvo de insultos da torcida do Barcelona

O atacante brasileiro Vinicius Junior, 23, foi novamente alvo de insultos na Espanha. Desta vez, as ofensas partiram de torcedores do Barcelona , nesta terça-feira (16), momentos antes do duelo entre o time catalão e o Paris Saint-Germain, pelas quartas de final da Champions League –a partida terminou com vitória da equipe francesa por 4 a 1, resultado que classificou o PSG, que se recuperou da derrota na ida por 3 a 2.



De acordo com imagens registradas pela rádio Cadena Ser, um grupo de torcedores da equipe espanhola que se aglomerou nos arredores do estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, local em o Barça mandou a partida, gritou diversas vezes: "Vinicius, morra. Vinicius, morra".

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, Vinicius Junior passou a ser alvo de insultos racistas. Os casos passaram a ser mais recorrentes desde 2023, quando um boneco com a camisa do brasileiro apareceu "enforcado" em uma ponte. A situação foi gerada pela torcida do Atlético de Madrid antes de um jogo entre as equipes pelo Campeonato Espanhol.



O meia inglês Jude Bellingham, também do Real Madrid, afirmou nesta terça que o futebol sentiria falta de Vinícius se o atacante deixasse o esporte por causa do racismo. Em março, o atacante chegou a dizer que estava perdendo o desejo de continuar jogando.



"O futebol sentiria falta de jogadores como o Vini se ele decidisse por uma pausa por causa disso. Precisa ser feito mais para apoiar esses jogadores", afirmou Bellingham. "As pessoas no poder precisam fazer mais, especialmente com Vini", cobrou.