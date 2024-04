Volante Kady é o novo contratado do Londrina EC

O volante Kady é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador de 28 anos chega em definitivo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Ele é natural de Recife-PE, iniciou sua carreira no Salgueiro-PE e jogou por vários clubes do futebol nordestino até chegar ao Água Santa-SP em 2022. No clube de Diadema, foi vice-campeão Paulista em 2023 e foi emprestado ao Juventude, que disputou a Série B.

Em 2024, retornou ao Água Santa e disputou 12 partidas entre o Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

KADY, volante

Nome completo: Lucas Henrique da Silva

Data de nascimento: 07/10/1995 (28 anos)

Cidade que nasceu: Recife-PE

Altura: 1,82m

Dominância: Destro

Instagram: @_kadisilva07

Clubes como profissional:

2024: Londrina

2024: Água Santa

2023: Juventude

2023: Água Santa

2022: Água Santa

2022: Salgueiro-PE

2021: Ferroviário do Cabo-PE

2021: Interporto-TO

2020: Interporto-TO

2020: Ipojuca-PE

2020: Decisão-PE

2019: Ipojuca-PE

2019: América-PE

2018: Tuna Luso-PA

2018: América-PE

2017: Pesqueira-PE

2017: Paranavaí

2016: Treze-PB

2016: Barreiros-PE

2015: Salgueiro-PE (base)