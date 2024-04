Técnico define esquema e já tem Londrina EC quase pronto para a estreia na Série C

A menos de duas semanas de estrear na Série C, o técnico Emerson Ávila já tem um time-base do Londrina para começar a caminhada no Brasileiro a partir do dia 20. O treinador tem insistido na formação com três zagueiros e tem poucas dúvidas para definir a escalação da equipe titular.







No jogo-treino realizado no sábado (6) - vitória por 2 a 0 sobre o Apucarana Sports, com gols de Maurício e Henrique -, Ávila mandou a campo uma formação muito parecida com a utilizada no amistoso diante do Corinthians.



Mais uma vez o time teve três zagueiros, uma linha de quatro no meio-campo e três atacantes. Novamente, o treinador não pôde contar com o meia Rafael Longuine e o atacante Calyson, titulares absolutos no Campeonato Paranaense, que seguem no departamento médico.





A equipe que começou o jogo-treino teve Arthur; Davi, Rayan e João Maisto. Thiago Ennes, Marthã, Pedro Cacho e Maurício. Henrique, Iago Telles e Everton Moraes. No segundo tempo, Ávila trocou 10 titulares e entraram Gabriel Félix; Carlão, Frazan, Jorge Pedro e Neto; Giancarlo, Ruiz-Diaz e Pablo; Alisson e Caíque.





Em relação à partida contra o Corinthians, foram apenas duas mudanças. A entrada de Maurício na lateral-esquerda e a volta de Pedro Cacho, que vinha jogando na lateral, para a sua posição de origem no meio-campo no lugar de Riquelmy.





