Volante Samuel Andrade chega para integrar o Londrina EC

O volante Samuel Andrade é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O atleta de 23 anos vem para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.





Natural de Americana-SP, ele começou a carreira nas categorias de base do Rio Branco-SP e passou pela base do XV de Piracicaba, onde subiu ao profissional em 2020.

Acumula passagens pelo futebol paranaense e mineiro, além de outros clubes paulistas. Em 2023, esteve por empréstimo na Ponte Preta onde disputou a Série B e em 2024, jogou pelo XV de Piracicaba a Série A2 do Campeonato Paulista.





SAMUEL ANDRADE, volante

Nome completo: Samuel Naum Andrade Leão

Data de nascimento: 12/08/2000 (23 anos)

Cidade que nasceu: Americana-SP

Altura: 1,78m

Dominância: Destro

Instagram: @samuelandrade__

Clubes como profissional:





2024: Londrina

2024: XV de Piracicaba-SP

2023: Ponte Preta

2023: XV de Piracicaba-SP

2022: XV de Piracicaba-SP

2022: Votuporanguense-SP

2022: Pouso Alegre-MG

2021: Cianorte

2021: XV de Piracicaba-SP

2020: XV de Piracicaba-SP

2019: XV de Piracicaba-SP (base)