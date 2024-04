Volante Tauã é anunciado no elenco do Londrina Esporte Clube

O volante Tauã é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador de 29 anos chega para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.





Com passagens pelo futebol paulista e mineiro, o volante defendeu a camisa da Portuguesa de Desportos nos últimos anos. Também passou por Água Santa e Boa Esporte-MG.

TAUÃ, volante

Nome completo: Tauã Antunes

Data de nascimento: 24/02/1995 (29 anos)

Altura: 1,76m

Dominância: Destro

Instagram: @tauaantunes