Weverton pega pênalti, Palmeiras vence Fortaleza e vira líder do Brasileiro

O Brasileirão tem um novo líder isolado. O Palmeiras venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste domingo (20), na Arena Castelão, e assumiu a ponta ao término da quinta rodada em jogo com gringos decisivos e Weverton herói.





Facundo Torres e Flaco López fizeram os gols da vitória palmeirense. O uruguaio abriu o placar no final do primeiro tempo, e o argentino ampliou no começo do segundo.





Deyverson fez valer a lei do ex. Ex-Palmeiras, o atacante marcou seu primeiro gol pelo Fortaleza justamente contra o clube onde se destacou no Brasil.





Weverton foi o herói da noite. O goleiro palmeirense defendeu um pênalti batido por Lucero após intervenção do VAR por toque no braço de Naves dentro da área.





O Palmeiras chegou aos 13 pontos, passou o Flamengo e se isolou na liderança. O Fortaleza se manteve com cinco e aparece na 13ª colocação.





As duas equipes jogam pela Libertadores no meio de semana. O Palmeiras visita o Bolívar, na quinta-feira, às 19h (de Brasília). O Fortaleza vai até à Colômbia para pegar o Atlético Bucaramanga, na quarta-feira, às 23h.





COMO FOI O JOGO





O Palmeiras foi o protagonista do primeiro tempo. Mesmo como visitante, o time empurrou o Fortaleza para o campo defensivo e teve as melhores chances. O gol, no entanto, só saiu no último lance da etapa. O placar só não foi mais elásticos por causa de Kuscevic e David Luiz, que salvaram chutes de Estêvão e Facundo em cima da linha. Do outro lado, o Fortaleza armou suas principais jogadas pela esquerda, com Allanzinho, mas não conseguiu tirar bom proveito delas.





O jogo parecia resolvido, mas teve emoção. O Palmeiras ditou o ritmo no começo da etapa final e pareceu definir tudo quando Flaco López ampliou o placar em lance com participação de Estêvão. O Fortaleza não se rendeu e descontou com Deyverson. O gol deu novo ânimo ao Leão do Pici, que se lançou com tudo ao ataque nos minutos finais e deu trabalho para a defesa palmeirense. A chance clara do empate saiu em um pênalti polêmico. Weverton, no entanto, parou Lucero e decidiu o jogo.





FORTALEZA

João Ricardo; David Luiz (Lucero), Gustavo Mancha e Kuscevic; Mancuso (Diogo Barbosa), Rossetto, Lucas Sasha, Allanzinho (Kervin) e Yago Pikachu (Tinga); Calebe (Lucca Prior) e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda





PALMEIRAS

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Felipe Anderson (Maurício); Facundo Torres (Allan), Estêvão (Naves) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira





Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Facundo Torres (49'/1°T), Flaco López (12'/2°T), Deyverson (24'/2°T)

Cartões amarelos: Allanzinho (FOR), Richard Ríos (PAL)