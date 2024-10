Yuri Alberto brilha, mas Corinthians cede empate ao Inter e segue no Z4

Em clima de decisão na Neo Química Arena, o Corinthians cedeu o empate ao Internacional por 2 a 2 neste sábado (5), e permanece na zona de rebaixamento.



Yuri marcou os dois gols do time alvinegro, enquanto Bernabéi e Ricardo Mathias empataram para os visitantes.

Com o resultado, o Corinthians segue no Z4, com 29 pontos, na 18ª colocação. Já o Inter vai ao sexto lugar, somando 46 pontos.



Yuri chegou a 20 gols pelo Corinthians na temporada, alcançando o seu melhor desempenho na carreira desde que estreou profissionalmente.

Memphis Depay, titular pela primeira vez no Corinthians, deu sua segunda assistência desde que chegou ao time no gol de Yuri. O atacante holandês saiu aplaudido, aos 39 minutos da segunda etapa.



Após a Data Fifa, o Corinthians volta à Neo Química Arena diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão, no dia 17 de outubro. Pelo mesmo campeonato, o Internacional vai receberá o rival Grêmio, no Beira-Rio, no dia 19.

PRIMEIRO TEMPO ABERTO

A etapa inicial foi elétrica, com um gol para cada lado e muitos espaços nas duas defesas. O Inter começou a partida com uma marcação alta, pressionando saída do Corinthians, mas sofreu o gol em um contra-ataque muito bem coordenado, ainda aos 2 minutos de bola rolando.



Na sequência do gol, o Timão recuou as linhas e abriu espaços para o Inter trabalhar a bola. Desta forma, o empate colorado aconteceu 15 minutos depois, em boa jogada pelo meio de campo, com Bernabéi.

Os times ainda tiveram outras oportunidades, sendo que os mandantes foram mais criativos nas jogadas, e Yuri teve um mas o equilíbrio permaneceu até o intervalo.



YURI PROTAGONISTA E INTER RESILIENTE

O segundo tempo foi uma verdadeira "decisão" para o Corinthians, uma vez que só a vitória interessava ao time da casa. Em um lance relâmpago, aos 3 minutos, mais uma vez Memphis encontrou Yuri Alberto, desta vez num cruzamento aéreo, e o centroavante mandou um chute de cabeça. Rochet tocou na bola, mas não impediu a bola de entrar na rede. Porém, o VAR anulou o lance por um impedimento milimétrico.



A vontade de Yuri o transformou em protagonista do jogo. O ataque fulminante do Corinthians teve participação importante do holandês, que distribuiu bons passes e se posicionou bem, deixando o camisa 9 mais livre para flutuar. No entanto, o 2º gol saiu em cobrança de pênalti do artilheiro do time alvinegro, após Thiago Maia por a mão na bola dentro da pequena área.

Já nos acréscimos, o Alan Patrick apareceu para fazer um cruzamento rasteiro para Ricardo Mathias deixar tudo igual novamente. 2x2 no placar e a frustração da torcida alvinegra.





CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu (Hudo); Martínez (Félix Torres), Breno Bidon (Raniele), Carrillo (Charles) e Garro; Memphis (Igor Coronado) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz





INTERNACIONAL

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo (Alario), Thiago Maia (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Gustavo Prado) e Wesley (Wanderson); Alan Patrick e Enner Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado





Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Victor Hugo Imazu dos Santos

Cartões amarelos: André Carrillo, Matheus Bidu, Cacá, Breno Bidon e Yuri Alberto (COR); Thiago Maia (INT)

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 2'/1T e aos 27'/2T; Bernabéi (INT), aos 17'/1ºT; Ricardo Mathias (INT), aos 48'/2ºT