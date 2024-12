Zagueiro Marco Antônio é o novo contratado do Londrina EC

O zagueiro Marco Antônio é o novo contratado do Londrina Esporte Clube para 2025. O zagueiro de 24 anos chega para disputar o Campeonato Paranaense e a Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo é de empréstimo pelo Vitória até o final da Série C.





Ele iniciou a carreira nas categorias de base do Vitória e subiu ao profissional em 2021. Em 2022 e 2023, conquistou os acessos da Série C e Série B com o time baiano.

Em 2024, atuou no Campeonato Paulista pela Portuguesa e a Série C do Brasileiro pelo Náutico.





MARCO ANTÔNIO, zagueiro

Nome completo: Marco Antônio da Silva Carvalho

Data de nascimento: 24/09/2000 (24 anos)

Cidade que nasceu: Santo Antônio de Jesus-BA

Altura: 1,78m

Dominância: Destro

Instagram: @marcocarvalho_00





Clubes como profissional:

2025: Londrina

2024: Náutico

2024: Portuguesa

2023: Vitória

2022: Vitória

2021: Vitória

2020: Vitória (base)