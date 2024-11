Zubeldía não conta com dupla gringa e São Paulo aguarda para definir futuro

O técnico Luis Zubeldía não conta com o lateral Orejuela e o volante Jhegson Méndez, mas o São Paulo vai esperar o fim da temporada para definir o futuro.





A dupla gringa está treinando normalmente no CT da Barra Funda, mas Zubeldía não gosta do futebol de nenhum dos dois. Ambos participaram recentemente do jogo-treino com o São Bernardo, mas seguem sem convencer o argentino.





O São Paulo, porém, vai esperar o término da temporada para definir o futuro da dupla. O Tricolor vai se reunir com Zubeldía para discutir a temporada 2025 assim que a situação do clube no Brasileirão estiver definida.





A reunião de fim de temporada é usual no São Paulo e acontece todos os anos. Do encontro não participam somente presidente e treinador, mas diversos outros departamentos do clube.





O caso de Orejuela é mais simples para o Tricolor, já que o contrato do colombiano termina em março. O lateral já pode assinar um pré-contrato para deixar o clube.





Já o equatoriano Jhegson Méndez tem situação mais complicada. Nem mesmo quando o Tricolor estava carente de volantes o jogador foi utilizado por Zubeldía.





O vínculo de Méndez com o São Paulo vai até o final de 2025 e o Tricolor tem encontrado dificuldade em negociar o jogador. Ele chegou a ser emprestado ao Elche (Espanha), mas pouco jogou e está encostado desde então.





