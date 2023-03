Gallo acredita que elenco do LEC estará definido apenas na véspera da Série B

A reformulação do elenco do Londrina estará concluída apenas nos dias que antecedem o início da Série B.





A projeção do técnico Alexandre Gallo leva em conta o prazo para a chegada de mais reforços e também a análise que o treinador tem feito dos jogadores remanescentes do Paranaense.

Publicidade

Publicidade





Após apresentar as primeiras quatro contratações, o LEC ainda aguarda a chegada de mais atletas. No entanto, alguns jogadores apalavrados ainda estão em atividade por competições estaduais.





Muitas delas terminam somente no dia 2 de abril e a janela para inscrições de jogadores no futebol brasileiro se fecha no dia 4, dez dias antes do começo do Brasileiro. Novas contratações poderão ser feitas somente a partir de 3 de julho.

Publicidade





"Acredito que o nosso primeiro grande desafio é justamente esta remontagem do elenco. É o X da questão para termos êxito. Mas estamos trazendo jogadores dentro de um estilo e uma maneira de jogo que eu apresentei para a diretoria, que é uma equipe com força, dinamismo e velocidade", apontou o técnico Alexandre Gallo.





"A nossa projeção é que conseguiremos começar a desenhar o time faltando 15 dias para a nossa estreia diante do ABC".





O treinador alviceleste mostrou preocupação com o pouco tempo de preparação, principalmente para os novos atletas, mas ressaltou que todos que vêm chegando estão em atividade e isso é um diferencial para começar bem a competição.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: