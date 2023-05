Gallo valoriza atuação do LEC, mas reclama de gols perdidos: "Futebol é bola na rede"

O Londrina empatou com o Criciúma por 1 a 1 na tarde desta segunda-feira (1º), no estádio do Café, na abertura da quarta rodada da Série B, e perdeu a chance de se reabilitar no Brasileiro. Após perder nas últimas duas rodadas, o Tubarão chega a quatro pontos e subiu temporariamente para o 11º lugar.







O técnico Alexandre Gallo elogiou a atuação da equipe e o volume apresentado. Mas lamentou novamente os gols desperdiçados, assim como havia acontecido na estreia vitoriosa por 1 a 0 sobre o ABC.

“Não fomos felizes na finalização. Se contarmos a quantidade de chances desperdiçadas nestas quatro rodadas assusta. Hoje finalizamos 14 vezes, oito delas no gol. E futebol é bola na rede e precisamos melhorar neste quesito para que as vitórias tão necessárias aconteçam”, frisou o treinador alviceleste.





O Londrina saiu perdendo com um gol de Chrystopher logo aos nove minutos. No entanto, o time conseguiu se reerguer em campo e chegou ao empate ainda no primeiro tempo, aos 28. Após pênalti sofrido por Diego Jardel, o capitão João Paulo cobrou com categoria e fez a festa da galera alviceleste.





O Tubarão teve duas grandes chances para virar ainda na primeira etapa com Hugo Cabral e Vinícius Barata. No segundo tempo, Diego Jardel desperdiçou chance clara de dentro da pequena área, assim com Higor Leite nos minutos finais.





