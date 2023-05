Tubarão recebe Criciúma nesta segunda tentando se reencontrar com a vitória

No feriado do Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira (1º), o Londrina terá que mostrar muito serviço para encerrar a sequência negativa neste início de Série B do Brasileiro, em que acumula duas derrotas consecutivas. A única vitória foi na primeira rodada, em casa. O adversário da vez será o embalado Criciúma, do técnico Claudio Tencati, que está na quarta colocação na tabela e é um dos quatro times da competição que ainda não experimentaram o sabor do revés. A partida será no estádio do Café, a partir das 16h.





O técnico Alexandre Gallo realizou na tarde de domingo (30), no Café, o único treinamento antes do duelo, no mesmo horário do jogo, para orientar os jogadores e arrumar, principalmente, os setores defensivo e de meio-campo, que têm sido facilmente dominados pelos adversários, como foi na derrota por 2 a 0 para o Vitória, na última sexta-feira (28). Além disso, o ataque também tem preocupado pela inoperância. Foi apenas um gol - na estreia - e de um meia.

Publicidade

Publicidade





O comandante alviceleste não tem nenhum atleta no departamento médico em relação ao último compromisso. Ou seja, ele pode manter Da Silva na zaga, no lugar de Xandão, e Caio Mancha no ataque, na vaga de Vinicius Barata. Outra opção é voltar com a formação anterior ou até mesmo promover a entrada do atacante Vitor Feijão, que foi regularizado junto à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na semana passada, um mês depois que chegou ao Norte paranaense.





Ainda na sexta, o volante João Paulo cobrou os companheiros de equipe, já projetando a sequência difícil do Alviceleste. “Nosso time tem que ter coragem para jogar e para marcar, senão vai ser complicado”, desabafou em entrevista ao canal de assinatura Sportv. No dia oito de maio, a equipe enfrentará o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Accioly.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA