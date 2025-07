Galo Maringá e Foz garantem acesso à elite do Campeonato Paranaense

Galo Maringá e Foz do Iguaçu garantiram neste fim de semana o acesso à elite do Campeonato Paranaense. Classificados para a Primeira Divisão de 2026, os dois times vão decidir o título da Segundona nos dias 12 e 19 de julho.





O Galo assegurou a classificação no sábado (5), com uma goleada por 5 a 0 sobre o Nacional de Campo Mourão, no Estádio Willie Davids, em Maringá. Os gols foram marcados por Dhiordan, Adiel (duas vezes), Davi e Papaleo. No confronto de ida, disputado em Campo Mourão, as equipes haviam empatado por 2 a 2.

Já o Foz do Iguaçu confirmou o acesso em uma decisão dramática neste domingo (6), no estádio do ABC. Após empate por 2 a 2 com o Atlético Clube Paranavaí (ACP), a vaga foi decidida nos pênaltis. No tempo normal, Guilherme Truyts e Dudu Bahia marcaram para o Foz, enquanto Miguel fez os dois gols do Vermelhinho. Nas penalidades, o Azulão levou a melhor por 3 a 2 e garantiu o retorno à elite. O primeiro jogo havia terminado sem gols.





A grande final da Segundona será disputada em jogos de ida e volta. O primeiro duelo acontece no próximo sábado (12), às 15h30, em Foz do Iguaçu. A partida de volta está marcada para o dia 19, no mesmo horário, em Maringá.

