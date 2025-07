Londrina sente desfalques e empata com Guarani no VGD

O Londrina sentiu o peso dos desfalques no meio de campo e ficou no empate por 1 a 1 com o Guarani neste domingo (6), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em partida válida pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tubarão mantém a invencibilidade em casa e chega aos 20 pontos.





A equipe alviceleste entrou em campo com algumas mudanças, especialmente no setor de meio de campo. Alison, suspenso, deu lugar a João Tavares. Já Lucas Marques, com um desconforto estomacal, foi cortado da partida e substituído por Zé Breno.

Do lado do Guarani, já se esperava uma postura mais cautelosa, com linha defensiva reforçada e aposta nas escapadas pelos lados do campo. O time visitante vinha embalado por três vitórias consecutivas e, com o empate, chegou a seis jogos de invencibilidade.





O Londrina iniciou os dois tempos pressionando, mas, aos poucos, viu o Bugre ganhar espaço. O LEC abriu o placar com o zagueiro Caio, mas sofreu o empate poucos minutos depois, em gol do também defensor Raphael.

O técnico Roger Silva promoveu diversas alterações, com as entradas de Thauan, Gustavo França, Canela e Caio Rafael, mas as mudanças não foram suficientes para melhorar o desempenho da equipe, que teve uma tarde pouco inspirada.





O Londrina volta a campo no próximo domingo (13), às 16h30, para enfrentar o Botafogo-PB, fora de casa.

