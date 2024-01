Goiano Gabriel Félix é o novo goleiro do Londrina EC na temporada 2024

O goleiro Gabriel Félix é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O atleta de 26 anos chega ao Tubarão para a disputa do Campeonato Paranaense e do Campeonato Brasileiro da Série C.

Gabriel Félix é natural de Goiânia/GO e foi lá que iniciou sua carreira, no Vila Nova, em 2014. Por quatro anos, defendeu as cores do clube goiano e, em 2019, se transferiu para o Grêmio Anápolis-GO. No mesmo ano, jogou pelo CEOV Operário-MT e pelo Jaraguá-GO.

Em 2020, defendeu as cores do São José-SP e do Jaraguá-GO. No ano seguinte, atuou pelo Jaraguá-GO e pelo Inhumas-GO. No ano de 2022, Gabriel disputou jogos pelo CEOV Operário-MT e pela Aparecidense na Série C. Em 2023, disputou o Campeonato Goiano e a Série C novamente pela Aparecidense.