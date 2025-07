Gramado do VGD começa a ser revitalizado e jogos do Londrina EC serão no Café

O Londrina iniciou nesta terça-feira (29) as obras de recuperação do gramado do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), com o objetivo de deixar o campo em boas condições para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro da Série C. A decisão foi tomada antes da vitória sobre o CSA, por 3 a 1, no último sábado (26).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O clube desocupou o local e a empresa World Sports Gramados Esportivos, responsável por projetos no Brasil e no exterior, já iniciou os trabalhos. No portfólio da empresa estão a construção e manutenção da Neo Química Arena, do Corinthians, a instalação do gramado sintético do Allianz Parque, do Palmeiras, e a renovação da Arena do Grêmio após as enchentes no Rio Grande do Sul. A World Sports também atua internacionalmente, como no gramado do AT&T Stadium, do Dallas Cowboys, time da NFL nos Estados Unidos.





Publicidade

A paralisação temporária do VGD foi definida após avaliação técnica. O gramado, que vem sendo alvo de críticas nas últimas semanas, apresenta desnível e visual comprometido por conta da ação de um fungo típico do inverno.





“O gramado está duro, desnivelado, e isso deixa a bola muito viva, como temos visto nas partidas. Não é só por causa do fungo (o problema de desempenho), mas esteticamente também não está bom. É um conjunto de fatores. Por isso, tomamos essa decisão”, explicou Lucas Magalhães, executivo de futebol do clube.

Publicidade





A reforma inclui descompactação cruzada e aplicação de topdressing, técnica que utiliza uma fina camada de areia para corrigir imperfeições e nivelar o solo. Os procedimentos seguem orientações da empresa especializada.





Apesar do afastamento temporário do VGD, o técnico Roger Silva elogiou a iniciativa. “Não queríamos sair daqui, mas estou muito feliz com o que o Lucas e o Paulo (Assis, CEO da SAF) fizeram por nós. Uma equipe que tenta jogar futebol precisa de um gramado melhor. Estão fazendo esse movimento para que o campo fique em condições ideais, o que também é uma forma de respeito aos adversários. Eles têm gramados bons, e é justo que a gente ofereça o mesmo.”

Publicidade





Durante o período de reforma, o Londrina vai transferir suas atividades para o estádio do Café. É lá que a equipe enfrentará o Náutico, no dia 10 de agosto, às 11h, pela 16ª rodada da Série C. A mudança para o horário matutino foi autorizada pela CBF em razão de furtos que comprometeram a rede elétrica do estádio. Antes disso, enfrenta o Ituano, no Novelli Júnior, em Itu, pela 15ª rodada, na próxima segunda-feira (4), às 19h30.





O retorno ao VGD está previsto para o dia 23 de agosto, quando o Tubarão recebe o Anápolis, às 17h. Até lá, o elenco também poderá utilizar outros campos alternativos para os treinamentos.

Publicidade





Volta ao Café





Publicidade

O último jogo do Londrina no Estádio do Café não traz boas lembranças ao torcedor alviceleste. No dia 18 de março, o Tubarão enfrentou o Operário pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paranaense e acabou derrotado por 2 a 1. Como havia vencido a ida por 1 a 0, em Ponta Grossa, o placar agregado levou a decisão para os pênaltis, e o Londrina foi superado, ficando fora da final.





A volta ao estádio também reserva um reencontro simbólico para o técnico Roger Silva. Em setembro do ano passado, ele foi o responsável por uma das frustrações do LEC na Série C. Comandando o Athletic-MG, Roger esteve à beira do gramado na vitória da equipe mineira por 3 a 2 sobre o Londrina, justamente na abertura do quadrangular do acesso, no dia 2 de setembro. Ao final da fase, o Tubarão não conseguiu a classificação, enquanto o Athletic garantiu a vaga na Série B como líder do grupo.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: