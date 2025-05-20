Guilherme Bellintani projeta CT do Londrina EC pronto em 2026

Guilherme Bellintani, dono da Squadra Sports, SAF do Londrina Esporte Clube, esteve em Aracaju (SE) e acompanhou a vitória por 2 a 0 do Tubarão sobre o Confiança pela Série C na segunda-feira (19). Em entrevista à Paiquerê 91,7 no gramado do Batistão, o empresário deu destaque ao projeto no LEC e citou os próximos planos.





“Digo sempre que o projeto é de longo prazo. Não me importa fazer ano milagroso, maravilhoso. O que importa é que, a cada ano, sejamos melhores: em infraestrutura, na formação do time, na conexão com a torcida. O que queremos é avançar ano a ano. Este ano trouxemos o VGD. No ano que vem, já queremos começar com o Londrina ocupando seu centro de treinamentos próprio”, disse Bellintani, que valorizou o retorno do Tubarão ao estádio da área central.

“Entendemos que a volta ao VGD é sobre esse momento de conexão com a cidade. Mas o time está melhor, mais maduro e mais competitivo. Esse é o propósito da SAF: que em cinco, seis anos, a gente cumpra o ciclo até 2030. O primeiro passo é retomar o Londrina, estabilizar na Série B e, quem sabe, brigar por um lugar lá em cima. Ao longo desses seis anos, ter esse CT estruturado, um espaço para chamar de seu, e uma torcida mais conectada”, pontuou o dono da SAF. O CT será construído em terreno localizado na Estrada da Cegonha, na zona sul da cidade.





Sobre a atual Série C e a fase do Londrina, Bellintani destacou que o importante é o time garantir a classificação para o quadrangular do acesso, independente da posição que será ocupada ao fim da primeira fase. O Londrina venceu o Confiança com gols de Maurício e Vitinho e está invicto após seis rodadas, com 12 pontos, na terceira colocação.

"Não importa se em primeiro ou em oitavo, mas precisamos estar na próxima fase. Mais do que isso, o importante é construir um grupo que nos leve ao acesso. É a primeira etapa. Estamos bem, mas não tem nada ganho. A competição está só no começo. Vamos classificar entre os oito e lutar pelo acesso”, destacou o comandante do LEC fora das quatro linhas.





A Squadra Sports também é dona do Linense-SP, única equipe profissional do projeto ao lado do LEC. Na base, a equipe ainda possui o Ypiranga-BA, o Conquista-BA, e o VF4-PB. A empresa também está prestes a adquirir o Paços de Ferreira, em Portugal, para ser um coirmão do time alviceleste em solo europeu.





"Estamos olhando um clube em Portugal. Nosso propósito é ter esse coirmão do LEC, mas o negócio ainda não está fechado", despistou Bellintani.



