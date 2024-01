Homenageada pela Fifa, Marta se mostra disposta a jogar em Paris-2024

Uma série de imagens da jogadora no início da carreira e defendendo a seleção brasileira foram reproduzidas no telão, em parte da cerimônia dedicada ao futebol feminino -as premiações em todas as 11 categorias foram entregues por mulheres.

Com experiência na Série C, atacante Jô é novo reforço do Londrina EC

Por que Messi foi eleito melhor do mundo mesmo empatando com Haaland

Fifa The Best

Fifa The Best

"É sempre difícil subir neste palco e não se emocionar", afirmou Marta, esforçando-se, sem sucesso, para conter as lágrimas. A viúva de Pelé, Márcia Aoki, esteve presente no palco e entregou um troféu em homenagem a Marta por sua contribuição ao futebol.

Foi a primeira atleta, entre homens e mulheres, a receber uma homenagem desse tipo da Fifa ainda em atividade. A entidade máxima do futebol anunciou também que a jogadora brasileira vai batizar o prêmio que passará a ser entregue para a autora do gol mais bonito do futebol feminino.

A jogadora brasileira Marta, 37, foi homenageada nesta segunda-feira (15) durante a cerimônia de premiação The Best, da Fifa (Federação Internacional de Futebol), que elege os melhores jogadores da temporada. E se mostrou disposta a disputar mais uma edição dos Jogos Olímpicos.

O Fifa The Best ocorreu nesta segunda-feira (15), em Londres, e premiou os melhores do mundo em 2023 em diferentes categorias.

O Fifa The Best ocorreu nesta segunda-feira (15), em Londres, e premiou os melhores do mundo em 2023 em diferentes categorias.

The Best tem ausências, constrangimento e Brasil em destaque

The Best tem ausências, constrangimento e Brasil em destaque





Ela acrescentou que a homenagem é uma motivação para continuar buscando evoluir. "Estamos em um ano de Olimpíada. Quem sabe não jogar mais uma?", afirmou a jogadora, referindo-se aos Jogos Olímpicos de Paris, entre junho e julho.





Defendendo desde 2017 o Orlando Pride, dos Estados Unidos, ela foi eleita seis vezes a melhor do mundo pelo prêmio da Fifa - em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. É a mulher que mais vezes venceu a premiação. A ex-jogadora alemã Birgit Prinz é a segunda maior vencedora, com três conquistas consecutivas, entre 2003 e 2005.





Publicidade

Pela seleção brasileira, Marta é tricampeã da Copa América (2003, 2010 e 2018) e bicampeã nos Jogos Pan-Americanos (2003, em Santo Domingo, e 2007, no Rio de Janeiro). Nos Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, e de 2008, em Pequim, a jogadora conquistou a prata com a seleção brasileira.



Ela também ficou com o vice-campeonato na Copa do Mundo, em 2007. A alagoana do pequeno município de Dois Riachos é a maior artilheira em edições do Mundial, entre homens e mulheres, com 17 gols em cinco participações desde 2003. Em seguida vem o alemão Miroslav Klose, com 16 gols





Publicidade

Em entrevista no tapete vermelho antes do evento, realizado em Londres, a melhor jogadora brasileira da história não descartou um retorno ao futebol do país.