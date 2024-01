The Best tem ausências, constrangimento e Brasil em destaque

O Fifa The Best ocorreu nesta segunda-feira (15), em Londres, e premiou os melhores do mundo em 2023 em diferentes categorias. A cerimônia teve o Brasil como destaque tanto em categorias individuais quanto coletivas, mas também ficou marcado por ausências e constrangimento.





MESSI GANHA O THE BEST

Messi, Haaland e Mbappé foram ausências. Os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo não compareceram ao evento e deixaram uma lacuna no momento do anúncio.





O momento virou motivo de constrangimento. O ex-jogador Thierry Henry, apresentador do The Best, tentou contornar o clima de estranheza assim que Messi foi declarado vencedor e, por motivos óbvios, não subiu ao palco.

Sem qualquer recado do camisa 10, coube ao francês pegar o troféu do ex-companheiro de Barcelona. Ele aproveitou para brincar com Reshmin Chowdhury, que também apresentou a cerimônia. "Você torce para o Tottenham, né? Então não pegue, você não tem o costume! Eu vou guardar. Eu nunca ganhei nenhum desse", brincou Henry ao ironizar a falta de títulos da equipe inglesa.