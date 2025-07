Iago Teles do Londrina EC é o jogador com mais participações em gols fora da Série A

O Londrina conta em seu elenco com um dos principais destaques do futebol brasileiro em 2025 entre os atletas que não atuam na Série A do Campeonato Brasileiro. Iago Teles, 25 anos, atingiu 18 participações diretas em gols, somando 13 gols e cinco assistências, e lidera o ranking nacional ao lado de Neto Oliveira, do Confiança, e Rossi, do Paysandu, de acordo com levantamento da FOLHA.





A marca foi alcançada no último sábado (19), com o gol na vitória sobre o Itabaiana-SE, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela Série C. O camisa 11 do Tubarão já havia se destacado no início da temporada, quando foi artilheiro do Campeonato Paranaense com oito gols. Na Série C, já são cinco tentos, o que o coloca no topo da artilharia da competição, ao lado de Iago, do Caxias, e Rafael Silva, do Tombense. Também soma duas assistências no Estadual e três na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, onde é o principal garçom.

Rossi, que disputa a Série B pelo Paysandu, acumula 12 gols e seis assistências. Neto Oliveira, referência do Confiança na Série C, tem 15 gols e três assistências, incluindo um tento anotado justamente na última rodada diante do Tombense. Outro nome de destaque na Série C é Tiago Marques, do CSA, com 17 participações (15 gols e duas assistências).





Entre todos os jogadores do país, incluindo a Série A, o líder é Alan Patrick, do Internacional, com 22 participações, sendo 12 gols e dez assistências. Em seguida, aparece Vegetti, do Vasco, artilheiro do Brasil no ano, com 21 participações, sendo 19 gols e dois passes, e Arrascaeta, do Flamengo, com 20: 13 gols e sete assistências. Iago Teles aparece empatado com nomes de peso como Hulk, do Atlético-MG, que soma 18, distribuídos em 15 gols e quatro assistências, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, também com 18 participações, com 14 gols e quatro assistências. Além dos já citados Rossi e Neto Oliveira.

Temporada histórica





De acordo com o site de estatísticas O Gol, o atacante do Londrina já fez em 2025 o mesmo número de gols que havia marcado em toda a carreira até o ano passado. São 13 gols nesta temporada, contra 13 nas cinco anteriores somadas.





Iago estreou como profissional em 2018, pelo Osasco Audax, mas não balançou as redes. Seu primeiro gol veio pelo Red Bull Brasil, onde marcou quatro entre 2019 e 2020. Depois, anotou dois pelo Ituano, e um gol por cada equipe que defendeu: Botafogo-PB, Inter de Limeira, CSA e Guarani. Em 2024, no Londrina, fez três gols. Agora, já soma 13 gols e cinco assistências em 26 partidas apenas em 2025.

“Estou muito feliz com tudo isso. É consequência de muito trabalho. Deus vem me abençoando, é a base da minha vida. O que está fazendo comigo nesta temporada é uma coisa absurda”, declarou o jogador na zona mista após a partida contra o Itabaiana.





