Interesse de rivais explica insistência do Palmeiras com laterais veteranos

Os laterais-direitos Mayke e Marcos Rocha foram pilares da era Abel Ferreira no Palmeiras, mas têm vínculos só até o fim desta temporada e o futuro no Alviverde é incerto.





Mayke está na mira de São Paulo e Santos, e Marcos Rocha teve clubes brasileiros interessados em seu futebol antes de renovar no fim do ano passado. Esse interesse dos rivais explica a insistência do Alviverde nos atletas, que hoje já são mais experientes.

Mayke e Marcos Rocha tiveram contratos renovados pelo Palmeiras no ano passado, e parte da torcida discordou da decisão. Ambos tiveram problemas com lesões nos últimos anos, e existia uma preocupação com a falta de renovação na posição - o que mudou com a chegada de Agustín Giay, hoje titular absoluto.





O Palmeiras entendeu que se não renovasse com os jogadores, eles receberiam diversas propostas de rivais - com vínculo superior ao de uma temporada (o que o Palmeiras faz com seus atletas veteranos). Rocha já esteve na mira do Botafogo, e hoje Mayke aparece no radar de Santos e São Paulo - o que confirma a teoria da direção palmeirense.

Ambos podem estar vivendo sua última temporada no Palmeiras. O Alviverde só vai avaliar a renovação dos atletas ao final do ano, e em breve eles já podem assinar um pré-contrato sem custos com o novo clube. Os defensores construíram uma história vencedora no Alviverde. Marcos Rocha já disputou 344 partidas e Mayke jogou 317. Ao lado de Ademir da Guia, Gustavo Gómez, Dudu e Weverton, eles são os jogadores que mais conquistaram títulos no clube, ao todo são 12.





Em entrevista ao PalmeirasCast, Rocha afirmou que pretende atuar até os 38 anos, mas entende que não terá mais o mesmo condicionamento físico para disputar as mais de 60 partidas da temporada brasileira.

Antes pilares, hoje eles vivem realidades diferentes no clube. Marcos Rocha é o reserva imediato de Giay, enquanto Mayke briga com Felipe Anderson e Allan por uma vaga na ala direita.





O Palmeiras iniciou a preparação para o Super Mundial nesta quinta-feira (05). A equipe estreia contra o Porto, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.