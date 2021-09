Itália iguala recorde de Brasil e Espanha

A Itália atingiu um feito impressionante nesta quinta-feira (2). Com o empate por 1 a 1 contra a Bulgária nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a seleção italiana chegou a 35 jogos de invencibilidade, igualando o recorde de Brasil (de 1993 a 1996) e Espanha (de 2007 a 2009).







A última derrota da Azzurra foi no dia 10 de setembro de 2018. Na ocasião, o time de Roberto Mancini foi superado por 1 a 0 por Portugal, pela Liga das Nações. De lá para cá, foram 27 vitórias e oito empates.





A marca coroa o "renascimento" da Itália, que conquistou o título da Eurocopa em julho. Vale lembrar que os italianos ficaram de fora da Copa do Mundo da Rússia, em 2018.





Apesar do recorde, a Itália teve o seu primeiro tropeço nesta edição das Eliminatórias. A Azzurra lidera o Grupo C, com dez pontos - quatro a mais que a Suíça, segunda colocada.





A Itália volta a campo no domingo (5), justamente contra a Suíça, pela quinta rodada das Eliminatórias. Se não perderem, os italianos vão se isolar com a maior sequência invicta de seleções na história.