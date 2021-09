Jô volta aos treinos, e Corinthians segue com sete desfalques

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (13) no CT Joaquim Grava após o empate, em 1 a 1, com o Atlético-GO. A novidade do dia foi o retorno do centroavante Jô, liberado dos compromissos do fim de semana para cuidar de assuntos particulares. No entanto, o técnico Sylvinho não pôde contar com sete nomes do elenco do Alvinegro na atividade.



Por determinação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o meia-atacante Willian cumpre quarentena e está impossibilitado de treinar. Os meias Luan e Renato Augusto seguem com dores musculares e ficaram na fisioterapia junto com o lateral Fagner que sofreu uma contratura no pescoço.





O garoto Adson está em processo de transição, enquanto Roni aguarda diagnóstico do departamento médico após sofrer um trauma no joelho direito. Por fim, Ruan Oliveira está em tratamento e não deve mais jogar nesta temporada.

Recheado de desfalques e com os titulares cumprindo exercícios regenerativos na parte interna do CT Joaquim Grava, Sylvinho teve um quórum reduzido no gramado, embora tenha recebido o retorno de Jô aos treinamentos.





Segundo as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Corinthians, os atletas fizeram um trabalho de troca de passes e depois um enfrentamento em campo reduzido.





O elenco do Corinthians ganha folga na terça-feira e volta aos treinos na manhã de quarta-feira. O próximo compromisso do clube na temporada acontece no domingo (19), contra o América-MG, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado na Neo Química Arena.