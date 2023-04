Joana Sanz nega acordo para Daniel Alves deixar prisão e acusa jogador

O jogador teria feito um acordo para que Joana colabore com seu processo e não o prejudique.

Joana Sanz usou as redes sociais para negar que tenha feito um acordo com Daniel Alves para atrasar o pedido de divórcio e assim ajudá-lo a deixar a prisão. Ela afirmou ainda que ele vem negando o divórcio e que isso tem atrasado o processo de separação.

Mulher de Daniel Alves, Joana Sanz jura que ainda não pediu oficialmente o divórcio do ex-jogador, que continua preso em Barcelona, Espanha, sob acusação de ter estuprado uma jovem de 23 anos.

Ainda de acordo com o programa, o divórcio formal ainda não aconteceu, apesar de ela ter anunciado a separação nas redes sociais.





Sanz estaria recebendo dinheiro de Daniel para adiar a separação, uma vez que a defesa do jogador utiliza o casamento com uma espanhola como prova à Justiça de que ele não pretende fugir do país.





Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro na Espanha após ter sido acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na Boate Sutton, em Barcelona.





MP CONTRÁRIO À SOLTURA





A defesa de Daniel Alves apresentou um novo recurso à prisão do brasileiro na última semana.





A reportagem apurou que o documento apresentado pela defesa tinha anexado arquivos com capturas de tela do vídeo da discoteca Sutton.





A ideia de defesa é sustentar a versão de que a denunciante foi até o banheiro da área VIP por livre e espontânea vontade.





O Ministério Público Espanhol se manifestou nesta semana de forma contrária a esse recurso, mas a decisão da corte ainda não aconteceu.