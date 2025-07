Londrina EC pode ter dois reforços já contra o Itabaiana

O Londrina pode contar com seus dois primeiros reforços já no duelo contra o Itabaiana-SE, no sábado (19), às 19h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O centroavante Eliel, acertado com o clube desde a última quinta-feira (10), já está na cidade e se apresenta ao elenco nesta terça-feira (15). O jogador se despediu do Paysandu nas redes sociais, afirmando ter sido “uma honra” atuar pelo clube paraense. Pouco depois, publicou uma foto em uma padaria de Londrina.





A oficialização depende apenas de detalhes burocráticos. Eliel será devolvido pelo Paysandu ao Cuiabá e, na sequência, emprestado ao LEC.

Outro nome próximo é o ponta Rikelmi, conforme a FOLHA antecipou no sábado (12). Revelado pelo Botafogo, o atacante passou por Paraná Clube e Capital-DF nesta temporada e deve chegar como mais uma alternativa ofensiva. Antes de voltar ao Brasil, o jogador de 23 anos e 1,60m passou duas temporadas no Molenbeek, da Bélgica, clube que pertence a John Textor.





“A gente espera que cheguem atletas para nos ajudar, com as características que vínhamos pedindo. O Rikelmi é um jogador de um contra um, o Eliel é um jogador que tem uma flutuação muito boa jogando como 9. Esperamos que eles nos ajudem, com as características que a gente pensa. São atletas que têm o nosso aval”, destacou o auxiliar Eduardo Abdo, que comandou o time na derrota para o Botafogo-PB por 2 a 0.

O clube ainda busca mais reforços na atual janela de transferências e mira um zagueiro, um volante e um meia.





