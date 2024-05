Jogadores do Londrina EC comemoram primeira vitória diante da torcida no Estádio do Café

O Londrina não vencia no estádio do Café desde o dia 2 de março, quando ganhou do Athletico por 1 a 0, na partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.





Por isso, a vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo neste domingo (19), pela quinta rodada da série C, foi tão comemorado pela torcida e pelos jogadores.

O time já tinha tropeçado duas vezes em casa neste Brasileiro: goleada para o Ypiranga(4 a 0) e empate com o CSA (2 a 2).





"Nós devíamos esta vitória ao torcedor e foi muito importante para ganharmos estes três tempos", afirmou o zagueiro João Maistro, que comemorou também o fato de o time não sofrer gols pelo segundo jogo seguido.





"Tivemos pouco tempo de trabalho com o Emerson Ávila, o time foi montado em cima da hora e sabíamos que era questão de tempo para a gente encaixar ali na defesa e passar mais segurança para o time." O LEC vinha de vitória por 2 a 0 sobre o ABC, em Natal.

Diferente do jogo no Rio Grande do Norte, quando Daniel Amorim cobrou o pênalti, desta vez que bateu foi Iago Teles.





"Nós dois treinamos e, na hora do jogo, decidimos quem está melhor para cobrar. Acredito que fizemos um bom jogo e esta vitória em casa foi muito importante para a nossa reação", comentou o atacante.





