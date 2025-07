Jogos do Londrina EC no final da 1ª fase da Série C serão à tarde

Os jogos da reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro já tem data e hora marcadas. E os torcedores do Londrina Esporte Clube, especialmente aqueles que preferem o sol ao refletor, têm um bom motivo para comemorar: os últimos compromissos do time serão no período da tarde.





Antes disso, no entanto, o Tubarão ainda cumpre dois jogos à noite. Neste sábado (26), o LEC recebe o CSA às 19h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Em seguida, visita o Ituano fora de casa, na segunda-feira, 4 de agosto, também às 19h30. Esses dois duelos já haviam sido definidos anteriormente.

A partir daí, a rotina muda. Os quatro últimos jogos do Londrina na primeira fase serão sob a luz do dia, com a primeira dessas partidas marcada para o domingo, 10 de agosto, às 16h30, contra o Náutico. O confronto está previsto para o VGD, mas pode ser transferido para o estádio do Café, a fim de preservar o gramado do estádio central, como antecipou a FOLHA.





Na rodada seguinte, o LEC volta a atuar fora de casa, diante do Brusque, no domingo, 17 de agosto, também às 16h30. Já os dois compromissos finais serão disputados em sábados consecutivos: dia 23, às 17h, contra o Anápolis, possivelmente com retorno ao VGD, e no dia 30, às 17h, diante da Ponte Preta, encerrando a participação na fase inicial.

Na terceira colocação com 23 pontos, o Londrina chega à reta final com boas chances de classificação. A meta é alcançar ao menos 30 pontos, número considerado suficiente para garantir lugar no G8 sem sustos.





