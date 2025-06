Joia revelada em Londrina marca gol da vitória da seleção brasileira feminina

"Estou muito feliz com a história que a Jhonson está construindo”, disse o coordenador do Londrina/Tsuru Oguido em entrevista à Paiquerê 91,7, já chamando a atacante pelo nome que ganhou após deixar a cidade.

Johnny Gonçalves, técnico e coordenador do projeto, foi quem descobriu Jhonson em um torneio que a menina de 13 anos disputava no Sesc Aeroporto ao lado de meninos. Em Londrina, a atacante apareceu como Ingrid, seu nome de batismo, depois ficou conhecida como “Dumbinha”.

O futebol feminino do Brasil tem uma nova promessa, e Londrina pode se orgulhar. A atacante Jhonson, do Corinthians, de 19 anos, foi a autora do gol da vitória da seleção brasileira por 2 a 1 em amistoso contra o Japão, na última segunda-feira (2), e emocionou quem acompanha sua carreira desde o início, no projeto Londrina/Tsuru Oguido.

Do Toledo ao Corinthians

Foi no time do oeste do Paraná que Jhonson deslanchou e chamou a atenção do Corinthians, que a contratou inicialmente para a base em 2022. No mesmo ano, foi convocada para disputar a Copa do Mundo sub-17 pela seleção brasileira, iniciando sua trajetória pela equipe nacional.

“O gol que ela fez... As meninas têm muito carinho por ela aqui”, disse, pausadamente, Johnny Gonçalves. “Já postaram nas redes sociais (o gol). Ela é muito querida por todas. É humilde, de fácil trato. O gol que ela fez foi para todas as meninas do futebol. As meninas que estão no projeto veem nela um espelho. Todo mundo pode conseguir. É preciso trabalhar, lutar, se dedicar e, dentro do merecimento, alcançar.”





A timidez e a humildade de Jhonson, citada pelo treinador do time londrinense, chamou a atenção na entrevista coletiva após a vitória da seleção brasileira contra as japonesas. Ao lado do técnico Arthur Elias, da seleção brasileira, a londrinense foi questionada sobre sua história, mas pouco conseguiu falar.