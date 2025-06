Londrina EC vai usar pausa para recuperar time ideal de Claudinei

O Londrina vive a expectativa de ter o time titular de volta para o jogo do dia 15 de junho, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), contra o Figueirense, às 16h30. A equipe ideal do técnico Claudinei Oliveira só entrou em campo uma vez na atual Série C, justamente na estreia contra o Ypiranga-RS, na vitória por 3 a 1.





O atacante Iago Teles, que não jogou na derrota por 4 a 2 para o Caxias por estar suspenso, é uma volta certa. Já o goleiro Luiz Daniel, com uma lesão muscular na coxa, e o atacante Henrique, com um edema ósseo, não têm retornos confirmados, mas a probabilidade de recuperação de ambos nos próximos dias é alta.

“A gente espera que todos tenham condições, que possamos recuperar o Luiz Daniel e o Henrique, e que alguns jogadores que estejam jogando com alguma dor possam tirar um ou dois dias para recuperar. Às vezes, o cara joga jogo em cima de jogo com dor e não dá para ficar fora. Se o cara ficar um ou dois dias fora, ele pode voltar 100%”, destacou Claudinei Oliveira após a primeira derrota do time na Série C.





O time considerado ideal do Londrina é o mesmo que parou no Operário na semifinal do Campeonato Paranaense - mesmo tendo feito a melhor pontuação geral do Estadual. A formação tem Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Henrique, Pablo e Iago Teles.

Mudança no esquema





Contra o Caxias, o Londrina mudou sua formação tática para tentar manter a invencibilidade, mas ao menos para o resultado, a ideia não funcionou. Entretanto, em campo, Claudinei Oliveira disse ter visto um dos melhores jogos do Tubarão na Série C.

“Temos uma alternativa de jogo. Foi o nosso melhor jogo fora de casa, apesar de termos vencido Floresta e Confiança. Jogamos fora como se estivéssemos jogando em casa, tivemos posse, jogamos com calma, propusemos o jogo, e infelizmente foi o jogo que perdemos e fomos penalizados”, destacou o comandante alviceleste.





“Vamos tentar voltar com a equipe que fez o melhor jogo do campeonato em casa, contra o Ypiranga-RS. Mas sabendo que, no dia, se precisarmos usar o losango, podemos usar, que é uma boa alternativa também”, seguiu.

Segundo o site de estatísticas Flashscore, o Caxias terminou o jogo com mais posse de bola que o Londrina, com 54% a 46%. Em número de finalizações, porém, o Tubarão ficou na frente, com 15 a 12. Mas foi o time gaúcho que acertou mais o gol adversário, com sete a cinco em relação ao LEC. O time alviceleste ainda teve mais escanteios, com quatro a três.





Janela de transferências

Uma janela extra de transferências está aberta no Brasil desde o último dia 1º de junho e vai até o próximo dia 10. O período extraordinário foi uma decisão tomada pela Fifa para facilitar que alguns jogadores possam trocar de time antes da Copa do Mundo de Clubes.





Como a janela abre para todo o país, os times da Série C também estão suscetíveis às mudanças, seja para a chegada de novos atletas ou para saídas. A tendência é que o Londrina não busque jogadores, mas saídas não estão descartadas. Alguns atletas do Tubarão são visados pelo futebol do exterior e podem receber propostas.