Kickboxer de Londrina conquista Campeonato Brasileiro e se torna tetracampeão

O lutador londrinense Guilherme Belarmino conquistou mais um título em nível nacional. No último fim de semana, entre os dias 18 e 22 de junho, ele se sagrou tetracampeão brasileiro da categoria Kick Light até 84kg ao vencer suas quatro lutas no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado no ginásio do Cruzeiro, em Brasília (DF).





“Foi uma sensação de dever cumprido”, admitiu o atleta de 42 anos em entrevista à FOLHA. Belarmino agora se prepara para as disputas da Copa do Brasil, em setembro, do Sul-Americano, em outubro, e do Campeonato Mundial de Kickboxing, que será em novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O lutador iniciou sua campanha no Brasileiro com uma vitória por desistência. Nas quartas, superou seu adversário por pontos, e na semifinal venceu o rival por nocaute em apenas 12 segundos de luta. Já na final, repetiu a decisão do ano anterior contra Fernando Cesar Medeiros Siqueira, do Espírito Santo. O combate foi equilibrado, e Belarmino virou a luta no último segundo com um chute na cabeça.





“Do outro lado tinha um adversário muito bom, que já tinha lutado comigo no ano passado, e voltou com uma estratégia bem montada e executada até o fim. Mas, com consciência técnica, alcancei o objetivo”, seguiu o tetracampeão brasileiro, que admitiu foco para não voltar a ter tamanha dificuldade. “Agora é voltar aos treinos e trabalhar ainda mais para evitar passar por situações como essa novamente.”

Publicidade





Mais medalhas





Outros atletas também representaram a equipe de Londrina e conquistaram medalhas. Isaac Shibata levou o título na categoria Kick Light até 74 kg e João Viana foi campeão no Kick Light e no Light Contact, ambas sub-15 até 46 kg. Já Fabrício Henrique encerrou sua participação com a medalha de prata no Kick Light sub-17 até 63 kg.