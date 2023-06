Kickboxing: atletas de Londrina conquistam medalhas de ouro no Campeonato Nacional

Cantizini conquistou seu primeiro título no Campeonato Paranaense de Kickboxing , que aconteceu em abril deste ano, em Maringá, no Noroeste do Estado. Na etapa nacional, contudo, o atleta destaca que o desafio foi maior.





Além de Cantizani, Galeno Miguel de Oliveira Neto, que atua como treinador em uma das unidades da academia, conquistou o primeiro lugar, desta vez na categoria Low Kicks - 63,5 quilos.





O atleta é graduado na faixa marrom e, assim como Silveira e Cantizani, obteve 100% de aproveitamento nas três lutas do Campeonato Brasileiro. Com a conquista das medalha de ouro, Neto e a equipe se concentram no treinamento para as próximas competições.

"Agora, o próximo passo do time é se preparar para a Copa Paraná, que vai acontecer no próximo mês. A vitória garante a participação na Copa do Brasil", explica.





Além das competições citadas por Neto, a equipe de atletas da David Silveira Gym Fight irá competir no 13º Campeonato Sul-Americano de Kickboxing, que vai acontecer em dezembro. "No final do ano, eu, meu treinador David e meu parceiro de treinos Galeno vamos representar nossa cidade, nosso estado e nosso País na competição", declara Cantizani.

