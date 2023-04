Atletas de Londrina são destaque e conquistam medalhas de ouro no Campeonato Paranaense de Kickboxing

Três atletas da academia David Silveira Gym Fight foram destaque no 18º Campeonato Paranaense de Kickboxing, que aconteceu entre os dias 21 e 23 de abril em Maringá, no Noroeste do Estado.





Angelo de Souza Cantizani, que começou a praticar kickboxing aos 10 anos e atualmente é faixa marrom, foi o campeão na categoria Low Kicks - 60 quilos. A medalha de ouro, segundo o atleta, foi resultado de um longo e intenso processo de treinos e dietas.



"Eu acredito que essa conquista foi muito importante para a difusão do kickboxing londrinense, já que reafirma a excelência e promove o reconhecimento da nossa escola que já representa nossa cidade em competições nacionais e internacionais há mais de 10 anos sob comando do Mestre David Silveira, um dos melhores atletas do país na modalidade", declara.





Veja postagem do atleta e aproveite para assistir ao vídeo de sua luta:

