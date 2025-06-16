Lateral revelado pelo Londrina pode ir para o Corinthians

No mercado em busca de um lateral-direito, o Corinthians sondou a situação de David Pastor, revelado pelo Londrina Esporte Clube, e que disputou as últimas duas temporadas europeias pelo Farense, de Portugal. O interesse foi divulgado inicialmente pelo jornal português A Bola e confirmada pela FOLHA.





Uma negociação inicial era vista como difícil, já que Pastor tinha vínculo até junho de 2027. Porém, no último domingo (15), por meio de suas redes sociais, a revelação do LEC demonstrou desejo de se desligar do Farense. “Sempre procurei retribuir e dar a minha vida em campo pelo clube, retribuir toda a aposta que fizeram em mim e entregar tudo pelo Farense e pelo povo de Faro. Não tenho nenhuma dúvida de que contribuí para o sucesso do clube, desde a subida à primeira divisão até hoje. Mas, como em toda história, há pessoas de mau caráter que só olham para o próprio umbigo e para suas próprias ambições”, desabafou Pastor, que atua como lateral e ponta-direita, em suas redes sociais. Foram 80 jogos pelo clube em dois anos e meio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Só pensam em benefício próprio”

Publicidade





O desabafo de Pastor seguiu em sua publicação. O atleta, que foi revelado pelo Londrina em 2020, e disputou sete jogos do Campeonato Paranaense daquele ano, sendo seis como titular e uma vindo do banco de reservas, passou ainda pela Ferroviária antes de sair para Portugal, onde defendeu Leixões e Portimonense, antes de sair para o Farense.

Publicidade





“Como toda história no futebol, uma hora ela termina. Se você trabalha, se dedica, seu trabalho acaba sendo reconhecido por outras instituições. Graças a Deus, tive esse reconhecimento. Só que, infelizmente, existem pessoas dispostas a colocar seus desejos pessoais acima de tudo, pessoas que, por frustrações próprias, tentam te colocar para baixo, te tirar o rumo, te tirar a paixão pelo que você vive, te tirar os motivos para permanecer num lugar que te dá sentido. E esse, infelizmente, é o caso no Farense. Desde já deixo claro: não quero e não vou mais defender as cores do Farense. Não é por causa das pessoas apaixonadas ou do povo que vive o futebol intensamente, muito pelo contrário. É pelas pessoas que só pensam em benefício próprio, que não enxergam o teu futuro longe daqui e que não aceitam o teu crescimento, nem profissional, nem pessoal”, afirmou o lateral ex-Londrina, alvo do Corinthians.





“Como todo jogador profissional, tenho metas, sonhos e objetivos. E quando não posso mais sonhar, não posso mais viver o que lutei tanto para conquistar. Isso me tira os motivos para defender o símbolo que carrego no peito. Tenho sonhos para realizar, mas, se por motivos pessoais e por egos inflados não me deixam conquistar o que sempre sonhei, então não me resta mais razão para continuar lutando por algo que defendi com tanto orgulho, determinação e empenho até hoje. A partir de agora, deixo claro que não faço mais parte do Farense. Desejo que esse gigante possa voltar ao alto escalão, mas, enquanto houver pessoas ruins no caminho, isso não vai acontecer”, concluiu.





Leia também:



