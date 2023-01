LEC empata em Maringá e não deslancha no Paranaense

O Londrina perdeu a chance de embalar no Campeonato Paranaense ao empatar em 0 a 0 com o Aruko na noite de domingo (29), no estádio Willie Davids, em Maringá, pela quinta rodada do Estadual. Longe de ter um futebol empolgante, o Tubarão oscilou em campo e só não perdeu graças ao goleiro Saulo, novamente o principal nome alviceles,







Diante de um adversário que só tinha uma vitória na competição, o LEC não teve forças para ganhar a primeira partida fora de casa e permanece na sétima posição, agora com cinco pontos. O Aruko é o oitavo, com quatro. O Alviceleste volta a campo na quinta-feira (2) e recebe o lanterna Rio Branco, às 19h15, no estádio do Café.

Publicidade

Publicidade





Com três alterações para o início da partida o Londrina foi melhor no primeiro tempo, mas faltou capricho para sair na frente do placar e acionar mais o centroavante Pitbull. Ezequiel na lateral, Kássio no meio-campo e a volta do atacante Danilo Peu foram as novidades do Tubarão, que dominou as ações no Willie Davids e teve pelo menos três boas chances para marcar.





Victor Daniel, que tem se destacado neste começo de temporada, mais uma vez foi o jogador mais perigoso do Alviceleste. Em duas finalizações de fora da área obrigou o goleiro Jefferson a trabalhar bem. A melhor chance, no entanto, ficou nos pés de Peu, que retornou após três jogos ausentes. O atacante recebeu lindo passe de João Paulo, invadiu a área, finalizou cruzado e errou o alvo.

Publicidade





O Aruko pouco assustou o goleiro Saulo e o lance mais agudo foi com o atacante Tales. Aos 26 minutos, ele foi lançado na ponta direita, entrou na área e caiu após disputa com Felipe Vieira. O time maringaense reclamou de pênalti, mas o árbitro Daniel Dantas mandou o jogo seguir.





Edinho ousou e voltou para o segundo tempo com quatro atacantes em campo. Entraram Cirilo, autor do gol da vitória contra o Operário, e o volante Léo Pettenon, que fez a sua estreia, nos lugares dos meias Kássio e Lucas de Sá. A ofensividade alviceleste surtiu efeito apenas nos minutos iniciais, quando Cirilo fez boa jogada e finalizou com a bola raspando o travessão.

Publicidade





Mas foi só. O Londrina se desorganizou em campo e nem conseguiu atacar mais e ainda ficou vulnerável na defesa. O Aruko tomou conta do jogo, pressionou e só não ganhou graças ao goleiro Saulo, que salvou o Tubarão em três oportunidades. Assim como foi em Cianorte, o camisa 1 alviceleste foi o melhor em campo e desta vez evitou a derrota.

Aos 27, Bebel chutou forte, Saulo defendeu na primeira e no rebote a bola foi levantada para a área e o centroavante Wallisson Bahia cabeceou à queima-roupa para um verdadeiro milagre do goleiro alviceleste. Aos 46, novamente Bahia finalizou de dentro da área e Saulo salvou em cima da linha.

Edinho ainda tentou reorganizar o time com a entrada do meia Mauri e também do atacante Matheus José. Mas foi em vão. O Aruko sufocou até o final e o LEC não teve forças para conquistar a sua primeira vitória fora de casa.