LEC Handebol joga pelo Paranaense antes do Brasileiro

O Londrina Handebol joga neste final de semana, sábado (14) e domingo (15), pela 3ª etapa do Campeonato Paranaense feminino, em Laranjeiras do Sul, no ginásio Laranjão, contra a equipe da casa e contra a Sociedade Thalia/Curitiba. A equipe alviceleste está invicta na competição, com três vitórias e um empate, ocupando a segunda colocação.





O duelo contra Laranjeiras do Sul será sábado, às 17h30, enquanto o confronto contra o time da capital será na manhã de domingo, às 8h. Para ser líder, o Londrina Handebol precisa torcer contra a equipe de Santa Helena, única equipe com 100% de aproveitamento até agora na competição, que lidera com quatro vitórias em quatro jogos. A primeira colocada joga contra Pato Handebol e Jardim Alegre neste final de semana.

Será a penúltima etapa do Estadual antes do início do Campeonato Brasileiro para a equipe londrinense, visto que nos dias 19 e 20 de julho o Londrina vai até Assis Chateaubriand para disputar a 4ª etapa, quando enfrenta o Pato Handebol e justamente o time de Santa Helena, para o confronto que pode ser direto pelo topo da classificação do Estadual. Será o último jogo do time antes da ida à competição nacional, que será em Salvador.





Campeonato Brasileiro

Os grupos da competição nacional, que começa no dia 23 de julho, estão definidos. O grupo A é composto por Clube Português do Recife-PE, Brasília Firma Hand-DF, Desportiva Sento-Sé-BA, e Rio Negro-AM. O Londrina Handebol está no grupo B, ao lado de Cato/Cahan-AL, Sport Recife-PE e Clube Capixaba/Serra-ES. As londrinenses fazem o jogo de abertura do Brasileiro, no primeiro dia da competição, às 14h, contra o Cato/Cahan.





