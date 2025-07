"Quero ser o Eliel de antes", admite reforço do Londrina EC

O Londrina apresentou nesta quinta-feira (17) os atacantes Eliel e Rikelmi, que chegam para reforçar o elenco comandado pelo técnico Roger Silva. A expectativa é alta em relação aos dois jogadores, especialmente sobre Eliel, que teve um início promissor na Ponte Preta e foi contratado para substituir Pablo no grupo. No entanto, o atacante chega após uma passagem apagada pelo Paysandu, onde atuava por empréstimo do Cuiabá.





"Comecei o ano no Cuiabá e estava entrando pouco nos jogos. Por isso, decidi ir para o Paysandu. Lá cheguei como titular, tive boa minutagem em algumas partidas, mas fui mal. Infelizmente, não aproveitei a oportunidade", admitiu Eliel, com sinceridade.

“O Eduardo (Abdo, auxiliar técnico do Londrina) me ligou e fez o convite. Encarei como uma chance importante para mim. Conheço ele e o Roger, acompanhei jogos do Londrina e do Athletic, quando o Roger estava lá. Acredito que nosso estilo combina. Quero me destacar e voltar a ser o Eliel de antes", afirmou o novo reforço alviceleste.





Eliel não se omitiu ao ser questionado sobre seu estilo de jogo e sobre quais são suas referências no futebol.

"Gosto do Mbappé, comecei a gostar bastante pelo estilo de jogo, de atacar a linha. Mas um que gostava e acompanhava no Fluminense era o Germán Cano. Tenho um jeito de jogar parecido com o dele: definir com um ou dois toques. Sempre acompanhei e o estilo de jogo batia com o meu."







Durante a apresentação, o executivo de futebol do clube, Lucas Magalhães, detalhou a negociação e reforçou o papel que Eliel deve exercer na equipe.

"Esse aqui deu trabalho. A negociação demorou, mas não por causa do atleta, ele sempre demonstrou vontade de vir e nos cobrou bastante. Mas todos sabem como é difícil negociar com o Cristiano (Dresch, presidente) do Cuiabá. De qualquer forma, o importante é que deu certo. Eliel chega para suprir a ausência do Pablo, um camisa 9 com mobilidade, que também atua pelos lados", explicou o dirigente sobre o empréstimo do centroavante.





"Gosto de jogar pelos lados"

Além de Eliel, o Londrina apresentou Rikelmi, um dos poucos destaques do Paraná Clube na campanha do rebaixamento no Campeonato Paranaense. Com passagens por Botafogo, futebol belga e, mais recentemente, pelo Capital-DF, o ponta de 1,60m deve atuar como reserva imediato de Iago Teles.

"Meus pontos fortes são o um contra um. Gosto de jogar pelos lados e encarar o marcador. Por onde passei, essa sempre foi minha maior qualidade: criar chances de gol. O Roger disse que eu chego para ajudar e que o elenco precisava de um jogador com esse perfil, de enfrentamento e velocidade. Estou aqui para somar, fazer um bom trabalho com as minhas características, e estou preparado para isso", afirmou Rikelmi.





