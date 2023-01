LEC testa seu novo time em primeiro jogo-treino do ano

O Londrina testa pela primeira vez o seu novo time nesta terça-feira (9) em jogo-treino diante do Grêmio Prudente. O treinamento será realizado no estádio Prudentão, em Presidente Prudente (SP), às 16h.







Será a primeira aparição do time comandado pelo técnico Edinho e o único teste antes da estreia no Campeonato Paranaense, no domingo (15), diante do Azuriz, no estádio do Café. O time paulista se prepara para jogar a série A3 do Estadual de São Paulo.



Publicidade

Publicidade





O LEC havia programado três amistosos durante o período de preparação, mas a dificuldade do calendário e de encontrar adversários, fez o clube mudar o planejamento e focar nos treinamentos no CT.





"Tínhamos idealizado três realmente, mas confesso que não sinto tanta falta de amistoso", afirmou Edinho.

Publicidade





"O nosso processo de trabalho promove um nível competitivo bastante forte e as ideias e a forma que eu desenvolvo na maneira do time jogar não depende tanto do jogo e conseguimos fazer no dia a dia. O jogo serve como parâmetro, para medir onde nós estamos. Na minha concepção o amistoso não é para preparar, mas avaliar a equipe. E acredito que a leitura que estou tendo é boa".





Ao longo do período de preparação, Edinho ganhou 12 reforços, alguns que chegaram somente na última semana.





O treinador comemorou a chegada de mais opções, mas ressaltou que é preciso tempo para adequar este novos atletas tanto na questão física como técnica e tática. E não garantiu a presença de todos no jogo-treino desta terça-feira.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.