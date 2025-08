Londrina Atletismo lança corrida comemorativa dos 25 anos

Um dos projetos mais vencedores do atletismo nacional, o Londrina Atletismo completa 25 anos de fundação em 2025. E para comemorar essa marca tão expressiva, o projeto vai reunir a comunidade de corredores de Londrina e região na Prova Pedestre Londrina Atletismo 25 Anos UEL. A primeira edição da corrida está marcada para o dia 24 de agosto, terá percursos de 5 e 10 quilômetros e será realizada dentro do campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL).





Gestor do projeto Londrina Atletismo e organizador da prova, Gilberto Miranda destaca que o evento é peça importante no calendário de ações de promoção do aniversário de 25 anos da equipe. “A corrida está em nossa essência, e trazer uma corrida para o nosso calendário de ações foi uma forma de celebrar esse momento especial com a comunidade de corredores de Londrina e região. É uma forma de promover o atletismo e a corrida de rua de nossa cidade. Com certeza será um evento marcante e convidamos a todos a participar”, ressaltou.

Para se inscrever basta acessar o site www.estounessa.com.br, fazer o cadastro e procurar pelo nome da prova. O investimento para participar é R$ 89,90 para o primeiro lote, de um total de três que serão disponibilizados pela organização. O prazo para se inscrever termina em 20 de agosto às 17 horas.





Quem fizer a inscrição receberá um kit contendo medalha, camiseta, shoulder bag e número de peito de chip para cronometragem. Informações sobre a retirada dos kits serão divulgadas nos próximos dias pela organização da prova.

A Prova Pedestre Londrina Atletismo 25 Anos UEL tem patrocínio máster da Itaipu Binacional, patrocínio de Humanitarian Calçados, Papel para Mechas, Apoio Institucional de Universidade Estadual de Londrina (UEL), Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e do Centro de Educação Física e Esportes (CEFE) da UEL. A realização é do Instituto Paranaense de Esportes e Cultura (IPEC) e Projeto Londrina Atletismo, com apoio da GM Esportes – Assessoria Esportiva e Agenciamento de Atletas.





