Londrina classifica sete modalidades para semifinal dos Jogos Abertos

Com o encerramento da primeira etapa da fase final dos Jogos Abertos do Paraná (Japs), Londrina classificou sete modalidades para a semifinal e conseguiu dois pódios no atletismo e na ginástica rítmica. A última etapa começa na quinta-feira (28) e prossegue até domingo (1º), novamente em Apucarana .







Londrina está classificado para a semifinal do futebol de sete, futsal feminino, vôlei feminino, handebol masculino e feminino e basquete masculino e feminino. Nesta última etapa, a cidade estará representada ainda no rugby, tênis de mesa masculino e feminino, badminton masculino e feminino, vôlei de praia masculino e feminino e handebol de praia masculino.

O técnico Wilson Kumagai, das equipes de tênis de mesa, esta confiante na participação dos sete atletas londrinenses nos Japs - cinco no masculino e dois no feminino. “As equipes estão bem equilibradas, mas vamos em busca do pódio. Inclusive temos um atleta que joga na Liga alemã que vai chegar ao Brasil na quarta, para podermos fazer um treino com ele e depois irmos para Apucarana”, afirmou.

A equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo fez mais uma grande campanha e garantiu mais três troféus. O time londrinense não deu chances aos adversários e terminou como campeã nos naipes feminino e masculino, e também no geral, repetindo a trajetória de 2023.





O técnico Gilberto Miranda lembrou as dificuldades da disputa e atribuiu as conquistas ao comprometimento do grupo.





“Fizemos um trabalho muito forte visando essa competição, que para nós é sempre uma das mais importantes do ano. O grupo todo se dedicou ao máximo, conseguimos fazer mais uma campanha excelente e trazer o título do atletismo para a nossa cidade”, destacou o experiente treinador.





